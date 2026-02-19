136 баров Липецкой области закрылись с момента введения закона о «наливайках»

С момента вступления в силу в Липецкой области закона, ограничивающего продажу алкоголя в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах, прошёл практически год. Губернатор Игорь Артамонов рассказал о первых результатах борьбы с «наливайками» и анонсировал новый сервис — «Карту трезвости».

«Напомню, что закон о запрете продажи спиртного в розлив навынос в многоэтажках введён в регионе 1 марта 2025 года. Уже больше 100 точек переориентировались и работают по новым правилам. 136 «наливаек», которые торговали алкоголем с собой, мы закрыли», — заявил глава региона.

По словам Игоря Артамонова, работа по контролю за соблюдением закона не прекращается. «За работающими точками продолжаем пристально следить: установили на входах в кафе и бары 80 камер. Они с искусственным интеллектом — умеют распознавать тару и отправляют скриншоты в профильное ведомство. Если гость вышел из бара с бутылочкой пенного — заведение получит штраф. Попытается снова продать алкоголь с собой — закроем», — подчеркнул руководитель области.

Следующим шагом в борьбе с нелегальной торговлей спиртным станет создание интерактивной «Карты трезвости». Как пояснил губернатор, она будет полезна и жителям, и бизнесу.

«Сейчас областной минторг делает «Карту трезвости». На ней будут чётко обозначены зоны, где продавать алкоголь нельзя вообще. Любой житель сможет сообщить о «наливайках», которые нарушают. А предприниматели будут знать заранее, где торговые точки им нельзя открывать. Но если заведение работает, а рядом с ним только строится соцобъект, дадим собственнику 5 лет, чтобы перенести точку в другое место», — резюмировал Игорь Артамонов.