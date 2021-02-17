В регионе

137 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 17 февраля

1 час назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 137 случаев заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 62
  • г. Елец – 3
  • Воловский район – 5
  • Грязинский район – 19
  • Данковский район – 4
  • Добринский район – 4
  • Добровский район – 1
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 6
  • Краснинский район – 6
  • Лебедянский район – 12
  • Лев-Толстовский район – 3
  • Липецкий район – 3
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 3
  • Хлевенский район – 1
  • Чаплыгинский район – 2

120 человек за сутки выздоровели, трое умерли.

По состоянию на 14.00, 17.02.2021 г. в больницах находятся 712 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2678 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 355 случаев заражения коронавирусом, 19 556 человек выздоровели, 408 умерли.

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