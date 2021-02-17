За последние сутки в Липецкой области выявили 137 случаев заражения коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 62
- г. Елец – 3
- Воловский район – 5
- Грязинский район – 19
- Данковский район – 4
- Добринский район – 4
- Добровский район – 1
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 6
- Краснинский район – 6
- Лебедянский район – 12
- Лев-Толстовский район – 3
- Липецкий район – 3
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 3
- Хлевенский район – 1
- Чаплыгинский район – 2
120 человек за сутки выздоровели, трое умерли.
По состоянию на 14.00, 17.02.2021 г. в больницах находятся 712 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2678 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 355 случаев заражения коронавирусом, 19 556 человек выздоровели, 408 умерли.