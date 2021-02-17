За последние сутки в Липецкой области выявили 137 случаев заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 62

г. Елец – 3

Воловский район – 5

Грязинский район – 19

Данковский район – 4

Добринский район – 4

Добровский район – 1

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 1

Задонский район – 6

Краснинский район – 6

Лебедянский район – 12

Лев-Толстовский район – 3

Липецкий район – 3

Тербунский район – 1

Усманский район – 3

Хлевенский район – 1

Чаплыгинский район – 2

120 человек за сутки выздоровели, трое умерли.

По состоянию на 14.00, 17.02.2021 г. в больницах находятся 712 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2678 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 355 случаев заражения коронавирусом, 19 556 человек выздоровели, 408 умерли.