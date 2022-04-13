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14 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Надежды, 9, 11, 13, 15

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Надежды, 9

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Надежды, 9 ул. Арсеньева 38а, кот. «школы №41» АО ЛГЭК; частный сектор: ул. Бабушкина, ул. Семенова-Тян-Шанского, Баумана, Богатырская, Брестская, пер. Чугунный, ул. Пирогова, ул. Бардина, Хабарова, пер. Ракетный, пер. Теплый, ул. Кочеткова, пер. Болотникова, пер. Ермакова, пер. Полтавский, ул. Демьяна Бедного, ул. Водная, пер. Курчатова, ул. Курчатова, ул. Третьякова, пер. Космический, ул. Брюллова, ул. Белорусская, ул. Булавина, ул. Арсеньева

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Арсеньева, 38а

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Арсеньева, 38а ул. Студеновская, 55, 54, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 73; ул. Елецкая, 67, 65, 67а, 69, 71а

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Студеновская, 55

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.