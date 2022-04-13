В регионе

14 апреля на некоторых улицах Липецка отключат холодную воду. Адреса

3 минуты назад
3 посмотрели

Читайте нас в

14 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

  • ул. Надежды, 9, 11, 13, 15
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Надежды, 9
  • ул. Арсеньева 38а, кот. «школы №41» АО ЛГЭК; частный сектор: ул. Бабушкина, ул. Семенова-Тян-Шанского, Баумана, Богатырская, Брестская, пер. Чугунный, ул. Пирогова, ул. Бардина, Хабарова, пер. Ракетный, пер. Теплый, ул. Кочеткова, пер. Болотникова, пер. Ермакова, пер. Полтавский, ул. Демьяна Бедного, ул. Водная, пер. Курчатова, ул. Курчатова, ул. Третьякова, пер. Космический, ул. Брюллова, ул. Белорусская, ул. Булавина, ул. Арсеньева
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Арсеньева, 38а
  • ул. Студеновская, 55, 54, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 73; ул. Елецкая, 67, 65, 67а, 69, 71а
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Студеновская, 55

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»