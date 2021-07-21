Реализация программы капитального ремонта идёт активно и в районах области. В Чаплыгинском районе практически во всех домах, где запланирован капремонт в этом году, работы – в самом разгаре.

Обновленным фасадом уже могут любоваться прохожие и жители дома по ул. Володарского, 47. Подрядная организация постаралась сохранить архитектурные особенности здания, в том числе и объемную звезду, под которой указан год постройки – 1958. Окраска фасада завершена, рабочим остается заменить оконные и дверные блоки в подъездах, козырек входной группы, выполнить отмостку и покрасить цоколь.

Кроме этого, сотрудники подрядной организации трудятся в домах районного центра по адресам ул. Королева, д. 2 и Индустриальная, 17. У жильцов этих многоэтажек 1987 года постройки были схожие проблемы. Они жаловались на то, что протекает крыша, из-за чего заливает квартиры верхних этажей. Капитальный ремонт для них был очень актуален.

В 2021 году в этих домах запланировано долгожданное переустройство крыши, а также будет проведен капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения подвала, фасада, а доме по ул. Индустриальная, 17 – еще и фундамента.

В доме по ул. Королева, д. 2 подрядная организация приступила к работе: в настоящий момент ее сотрудники наращивают вентшахты, это необходимо для переустройства кровли из плоской в скатную.

На ул. Индустриальная, д. 17 в настоящий момент ведутся работы по переустройству кровли, смонтирована полностью стропильная конструкция, в скором времени подрядная организация приступит к монтажу кровельного покрытия, а также проходят работы по ремонту фасада, в скором времени приступят к его окраске. Кроме этого, выполнена замена стояков водоотведения, приступили к ремонту системы холодного водоснабжения, скоро начнутся работы по гидроизоляции фундамента, после их завершения приступят к устройству отмостки.

Работы по капитальному ремонту идут и в Чаплыгинском районе. К примеру, в многоквартирном доме по адресу п. Рощинский, ул. Школьная, д. 1 запланирован ремонт крыши, фасада, фундамента. Уже начаты работы по усилению фундамента.

Сроки завершения работ по договору во всех перечисленных домах – конец декабря 2021 года.

В 2021 году в Чаплыгинском районе запланирован капитальный ремонт в 32 домах на сумму около 40 млн. руб. В 14 многоэтажках пройдут строительно-монтажные работы на сумму более 38 млн. руб., для 18 мкд будут разработаны проекты, в том числе по 1 дому-объекту культурного наследия г. Чаплыгин, пл. Советская, д. 15.