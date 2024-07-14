Об увлечении всей свой жизни нам рассказал двукратный победитель областного фестиваля «Рыбалка без границ»

Житель п. Добринка Владимир Черников занял первое место на фестивале «Рыбалка без границ» среди людей с инвалидностью по зрению. Он проходил недавно в с. Павелка Лебедянского района.

Таким образом, добринский рыбак повторил свой прошлогодний успех на этих же соревнованиях.

Областной фестиваль по рыболовству для людей с ограничениями здоровья проводится уже несколько лет. А Владимир узнал о нем лишь год назад. Он — единственный представитель на нем от Добринского филиала ВОС.

— В прошлом году я занял первое место с уловом в 780 г, — делится Владимир. — Тогда это был очень хороший результат, потому что некоторые рыбаки, вообще, остались ни с чем. К этому году готовился более серьезно: взял с собой подкормку (сварил дома вкусную кашку из восьми ингредиентов), специальные удочки и крючки. В итоге наловил больше всех: 3 кг 390 г. Обошла меня только женщина, соревновавшаяся в группе инвалидов-колясочников, с уловом в 4 кг 700 г. Она была первой в своей категории.

Успех нашего земляка вовсе не случаен. Владимир Черников с детства увлечен рыбалкой. Рассказывает, что его, 12-летнего мальчишку, отец всерьез начал учить рыбацким премудростям. С улыбкой вспоминает его полушуточное, а если подумать, то вполне серьезное наставление: «Научись ловить рыбу, и, когда придет время, ты будешь нормальным стариком».

— Самое важное качество для любого рыбака — терпение, — уверен собеседник. — Иногда могу часов семь просидеть с удочкой в руках. Но обычно выезжаю из дома в три часа ночи, а возвращаюсь в восемь утра. Очень-очень редкий случай, когда приезжал без улова. Мой главный трофей — карась, другую рыбу не признаю. И, хотя случалось на 600 г ловил рыбку, мне больше нравятся небольшие карасики, но чтоб их было много.

По словам В. Черникова, в нашем районе немало рыбных мест, где на удочку идет карась, щука, карп, окунь, плотва, сазан… Его любимое — пруд в д. Воскресеновке.

Рыбацкое счастье зависит от многих факторов, например, от погоды. Опытные рыбаки знают, что в жару и перед дождем рыба не клюет. А самые лучшие месяцы для ловли — май-июнь. Владимир ловит сразу на четыре удочки. В качестве наживки использует червяка, хлебные катышки, перловку, не забывает и про подкормку.

— Улов для меня не самое главное, — продолжает Владимир. — Важнее сам процесс. Рыбалка — лучший отдых и способ привести свои мысли в порядок. Поэтому не признаю в этом деле никакой компании. А что касается пойманной рыбы, то чаще всего я ее раздаю своим знакомым и друзьям, причем могу сразу чищенную подарить. Одной сковородки жареной рыбки на мою семью вполне достаточно.

Владимир с сожалением говорит, что в последние годы многие водоемы в нашем районе сильно заросли.

— Все зависит от нас самих. Я, когда еду рыбачить, обязательно кладу в машину косу или триммер, чтобы подготовить себе место у воды. К сожалению, не всем хочется этим заниматься, вот и вырастает трава по пояс. Из-за этого уже невозможно найти подъездов, например, к пруду Орошаемый, что в районе Березнеговатки, другим местам.

Конечно, комфортнее ловить рыбу на платных водоемах. Но такую рыбалку наш герой не признает.

— Когда знаешь точно, что без улова не останешься, пропадает рыбацкий азарт, — говорит он. — А это одна из главных причин того, почему люди готовы часами неподвижно сидеть у воды, напряженно вглядываясь в застывший на водной глади поплавок…