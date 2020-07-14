14 июля. В Добринском районе один новый случай заражения коронавирусом

99 человек в Липецкой области вылечились от коронавируса за минувшие сутки. Такие цифры приводит пресс-служба администрации региона.

По состоянию на 14.00, 14.07.2020г. в больницах находятся:

224 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

323 человека с подозрением на выделение вируса.

Получает лечение на дому 1057 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 14

Воловский район – 3

Грязинский район – 5

Добринский район – 1

Задонский район – 2

Лебедянский район – 1

Липецкий район – 2

Тербунский район – 1

Усманский район – 3