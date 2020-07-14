14 июля. В Добринском районе один новый случай заражения коронавирусом

99 человек в Липецкой области вылечились от коронавируса за минувшие сутки. Такие цифры приводит пресс-служба администрации региона.
По состоянию на 14.00, 14.07.2020г. в больницах находятся:
224 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
323 человека с подозрением на выделение вируса.
Получает лечение на дому 1057 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк – 14
Воловский район – 3
Грязинский район – 5
Добринский район – 1
Задонский район – 2
Лебедянский район – 1
Липецкий район – 2
Тербунский район – 1
Усманский район – 3