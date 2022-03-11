На территории Липецкой области в период с 14 по 25 марта 2022 года проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие организовано УМВД России по Липецкой области совместно с региональными управлениями здравоохранения и социальной политики.

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организация работы по сбору и проверке оперативно–значимой информации, проведение консультаций и оказание квалифицированной помощи в вопросах леченияи реабилитации наркозависимых.

Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефону Дежурной части УМВД России по Липецкой области (4742) 36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области (48.mvd.ru).

Кроме того, ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» организован телефон для круглосуточного консультирования населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц: 8-4742-43-00-98.

На официальном сайте Управления социальной политики Липецкой области размещены номера телефонов подведомственных учреждений Управления, позвонив на которые, жители региона смогут получить актуальную информацию по вопросам социального обеспечения и реабилитации наркозависимых лиц.