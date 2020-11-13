В регионе

14 ноября в Липецке временно ограничат движение трамвайных маршрутов №№ 1, 1К и 2 из-за дорожных работ

1 час назад
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Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что в связи с проведением дорожных работ на переезде в районе пересечения улиц Циолковского и Неделина 14 ноября с 12.00 до 13.00 будет приостановлено трамвайное движения на участке от 9 микрорайона до Центрального рынка.

В этот период все рейсы по трамвайным маршрутам №№ 1, 1К, 2 будут выполняться до 9 микрорайона.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно узнать по телефону центральной диспетчерской службы 31-00-82.

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