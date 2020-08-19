14 педагогов Липецкой области получат премию им. Константина Москаленко

Сегодня на комитете облсовета по науке и образованию депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуры на присуждение областной премии имени К.А. Москаленко в 2020 году. Ежегодно такую награду получают 14 лучших педагогических работников региона. Размер премии – 50 тысяч рублей каждая.

Премию К.А. Москаленко вручают за высокие результаты в обучении, профессиональной подготовке и воспитании учащихся и студенческой молодежи, применение в своих методиках новаторских педагогических подходов, создание авторских программ.

Также парламентарии рассмотрели на комитете список претендентов на присвоение почетного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». Ежегодно его получают 30 педагогических работников, которые имеют стаж работы в сфере образования и проработали на территории области не менее 15 лет.

Педагогам, получившим почетное звание «Заслуженный работник образования Липецкой области», в День учителя вручат нагрудный знак и удостоверение.

Напомним, комитеты регионального парламента проходят в режиме открытого заочного голосования.