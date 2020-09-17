14 пожаров произошло в Добринском районе за две недели сентября

Четырнадцать пожаров произошло на территории Добринского района за первые две недели сентября.





Такие данные привел врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам, подполковник внутренней службы Николай Шеховцов. Нашим огнеборцам приходилось выезжать на вызовы практически ежедневно.

По словам Н.В. Шеховцова, основными причинами пожаров являются человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Сейчас люди прожигают сухую траву, пожнивные остатки и нередко оставляют огонь без присмотра. Этого делать категорически нельзя. Но ни большие штрафы, ни ущерб, который могут принести пожары, не останавливают жителей.

Огнеборцам отдельного поста 18-ПСЧ, который базируется в Талицком Чамлыке, немного, если можно так сказать, повезло. Как говорит его начальник Александр Красников, за две недели они выезжали всего раз на загорание мусора неподалеку от Талицкого Чамлыка. А в минувшее воскресенье загорелась сухая трава на участке автодороги Воронеж — Тамбов неподалеку от села. Сообщение о возгорании поступило в 11.22 дня. А на базу пожарные вернулись только в 14.09. Дым можно было наблюдать далеко от места загорания, чуть ли не от развилки дороги у деревни Московки. Здесь также сыграл свою роль человеческий фактор.