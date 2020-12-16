14 семей в Лебедяни получили ключи от квартир в новой пятиэтажке

15 декабря 14 семей (в общей сложности 29 человек) получили ключи в новом пятиэтажном доме на улице Школьной в Лебедяни.

Данный дом был построен в рамках реализации второго этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 – 2025 годы» нацпроекта «Жилье и городская среда».

“На следующий год по данной программе планируется строительство жилищного фонда общей площадью 2606.5 кв.м. и переселить из аварийных домов 91 семью (218 человек)”, – сообщил на своей странице в Instagram глава администрации Лебедянского района Роман Панфилов.