14 жителей Липецкой области борются за выход в финал проекта «Профи среди любителей» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Четырнадцать жителей Липецкой области подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» в рамках проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заявочная кампания на участие завершена. Конкурсантам предстоит пройти несколько отборочных этапов, чтобы войти в число финалистов.

По словам организаторов, конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых баскетболистов-любителей, начинающих спортивных менеджеров и организаторов мероприятий. Победители получат уникальный шанс пройти стажировки в профессиональных клубах, принять участие в сборах с ведущими командами и реализовать собственные проекты вместе с платформой.

«Очень важно, что у жителей нашего региона есть возможность заявить о себе на таком высоком уровне. „СпортТрек“ открывает двери для тех, кто горит спортом и хочет превратить свое увлечение в профессию. Уверен, что наши ребята достойно представят область и покажут высокие результаты», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После регистрации участники заполняют анкету и выбирают направление: игрок, менеджер или организатор. Далее их ждет серия испытаний: опрос, эссе, видеовизитка и выполнение профильного задания. Например, организаторы разработают концепцию финального события «СпортТрека», менеджеры представят план развития любительского клуба, а баскетболисты продемонстрируют игровую статистику и лучшие моменты.

Оценивать работы будут известные эксперты спортивной индустрии, включая заслуженного тренера России Владимира Агабабьяна и президента РССС Сергея Крюкова. Критериями оценки станут полнота ответов, реалистичность целей и уровень мотивации участников.

Лучшие конкурсанты будут приглашены на финальное мероприятие в ноябре, центральным событием которого станет двухдневный баскетбольный шоу-драфт. По его итогам три лучших игрока отправятся на сборы с профессиональным клубом. Менеджеры получат предложения о стажировке, а организаторы — возможность воплотить свою концепцию события в жизнь при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».

Липецкая область традиционно активно участвует в проектах платформы. В этом году общее число заявок от жителей региона на все треки «СпортТрека» достигло 207. Регистрация на другие образовательные треки, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».