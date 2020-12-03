140 человек заболели, 5 – умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 3 декабря

В Липецкой области за последние сутки коронавирус выявили у 140 человек. Суточный прирост заболевших снова обновил рекорд, который был зафиксирован только вчера (тогда заболели 135 человек). Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 11 650 человек.

Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 5 человек:

Мужчина, 1950 г. р., проживавший в Становлянском районе;

Женщина, 1943 г. р., проживавшая в г. Липецке;

Женщина, 1973 г. р., проживавшая в Становлянском районе;

Мужчина, 1951 г. р., проживавший в г. Липецке;

Женщина, 1951 г. р., проживавшая в Становлянском районе.

Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 125 смертей от коронавируса.

Количество выздоровлений сегодня достигло 9 426, из них за последние сутки благополучно завершили лечение 96 человек.