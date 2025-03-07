Кардиохирурги Липецкой областной клинической больницы провели 140 радиочастотных и криоаблаций за пять месяцев. Малоинвазивные вмешательства без разрезов избавляют ото всех видов тахикардии.

Один из последних случаев – тахиаритмия у 29-летнего мужчины. «Пациент полностью здоров. Может вести жизнь без ограничений. После РЧА и криоаблаций обычно выписываем на вторые сутки. Липчане практически сразу могут выйти на работу», — отмечает оперирующий хирург, заместитель главного врача по кардиохирургии Антон Андреев.

На базе ЛОКБ планируют создать региональный Центр кардиохирургии. С новыми операционными количество радиочастотных и криоаблаций вырастет. «Собственный кардиоцентр позволит выполнять операции, ранее недоступные в регионе. Речь об аортокоронарном шунтировании, протезировании клапанов сердца и восходящей аорты и других сложных вмешательствах. Наши жители смогут лечиться дома, а не в федеральных центрах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.