Просветительская награда страны Знание.Премия — 2024 собрала 15700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре 2024 года Экспертный совет отберет шорт-лист награды. Липецкая область — 39-я в рейтинге заявочной кампании по стране. На награду претендуют 140 просветителей региона.

В номинации «За просветительскую деятельность в сфере “Экология и туризм”» за награду поборется экотуристический фестиваль «Сиреневый рай». Он проходит в старинной усадьбе в деревне Барсуково, где находится один из крупнейших дендрариев России, известный редкими и исчезающими видами растений. В 2023-2024 годах фестиваль собрал более 10 тысяч гостей.

Проект Правительства Липецкой области #ХочуЗдесьЖить, разработанный совместно со студентами РАНХиГС, участвует в номинации «За просветительскую деятельность в сфере “Экономика, бизнес и право”». Участники проекта в формате стратегических игр узнают о достижениях Липецкой области и России, изучают историю, культуру, традиции, узнают об основах формировании бюджета и реализации государственной политики.

Самой популярной в стране стала номинация «За просветительскую деятельность в школе» (2400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность: организуют встречи с защитниками Отечества, форумы профилактики экстремизма, учат распознавать исторические мифы через дебаты и беречь природу в экспедициях.

Второй по популярности стал номинацией стала «За просветительскую деятельность в университете» (1757 соискателей). Высшие учебные заведения организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют участковых педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей в регионах и помогают им сделать первые шаги в науке, создают онлайн-платформы для профессиональной ориентации, популяризируют научные достижения земляков.

Просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края. В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов.

Просветители ряда номинаций оказывают помощь новым и приграничным регионам: дают терапевтические консультации онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают россиян плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвигах российских военных, передают книги в библиотеки госпиталей, снимают фильмы о жизни людей в условиях СВО.

До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации». Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, создатели и разработчики учебников и учебных пособий, образовательных программ и курсов, онлайн-платформ и приложений, организаторы форумов, семинаров и культурных мероприятий.