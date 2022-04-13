Юные спортсменки представили 11 муниципальных районов Липецкой области.
Десятый год подряд спортивный праздник собирает всех любителей фитнес-аэробики. Мероприятие способствует популяризации этого вида спорта и массового привлечения детей к занятиям физической культурой.
Звание лучших в дисциплинах «фитнес-аэробика» и «степ-аэробика» получили:
Дисциплина «Аэробика»
Возрастная группа (11-13 лет)
1 место – «Ритм» (г.Усмань)
2 место – «Тори» (г.Елец)
3 место – «Торики» (г.Елец)
Возрастная группа (14-16 лет)
1 место – «Экстрим» (Лев-Толстовский р-н)
2 место – «Звезды» (Тербунский р-н)
3 место – «Альянс» (Становлянский р-н)
Дисциплина «Аэробика» ( 5 человек)
Возрастная группа (11-13 лет)
1 место – «Бис» (Липецкий р-н)
2 место – «Элемент» (г.Усмань)
3 место – «Грация» (г.Усмань)
Возрастная группа (14-16 лет)
1 место – «Блеск» (Липецкий р-н)
2 место – «СТЭП» (г. Грязи)
3 место – «Фиеста» (г.Усмань)
Дисциплина «Степ-аэробика»
Возрастная группа (11-13 лет)
1 место – «Карамельки» (Тербунский р-н)
2 место – «Стимул» (г. Липецк)
3 место – «Тори» (г. Елец)
Возрастная группа (14-16 лет)
1 место – «Звезды» (Тербунский р-н)
2 место – «Юность» (Воловский р-он)
3 место – «Альянс» (Становлянский р-он)
Победители и призеры соревнований получили командные кубки и грамоты управления образования и науки Липецкой области, а все остальные – сертификаты участников фестиваля.