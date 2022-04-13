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Юные спортсменки представили 11 муниципальных районов Липецкой области.

Десятый год подряд спортивный праздник собирает всех любителей фитнес-аэробики. Мероприятие способствует популяризации этого вида спорта и массового привлечения детей к занятиям физической культурой.

Звание лучших в дисциплинах «фитнес-аэробика» и «степ-аэробика» получили:

Дисциплина «Аэробика»

Возрастная группа (11-13 лет)

1 место – «Ритм» (г.Усмань)

2 место – «Тори» (г.Елец)

3 место – «Торики» (г.Елец)

Возрастная группа (14-16 лет)

1 место – «Экстрим» (Лев-Толстовский р-н)

2 место – «Звезды» (Тербунский р-н)

3 место – «Альянс» (Становлянский р-н)

Дисциплина «Аэробика» ( 5 человек)

Возрастная группа (11-13 лет)

1 место – «Бис» (Липецкий р-н)

2 место – «Элемент» (г.Усмань)

3 место – «Грация» (г.Усмань)

Возрастная группа (14-16 лет)

1 место – «Блеск» (Липецкий р-н)

2 место – «СТЭП» (г. Грязи)

3 место – «Фиеста» (г.Усмань)

Дисциплина «Степ-аэробика»

Возрастная группа (11-13 лет)

1 место – «Карамельки» (Тербунский р-н)

2 место – «Стимул» (г. Липецк)

3 место – «Тори» (г. Елец)

Возрастная группа (14-16 лет)

1 место – «Звезды» (Тербунский р-н)

2 место – «Юность» (Воловский р-он)

3 место – «Альянс» (Становлянский р-он)

Победители и призеры соревнований получили командные кубки и грамоты управления образования и науки Липецкой области, а все остальные – сертификаты участников фестиваля.