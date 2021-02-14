В регионе

140 заболели, 44 выздоровели, 1 умер. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 14 февраля

2 часа назад
8 посмотрели

За последние сутки в Липецкой области выявили 140 новых случаев коронавируса.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 46
  • г. Елец – 12
  • Воловский район – 15
  • Грязинский район – 1
  • Добринский район – 1
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 8
  • Задонский район – 4
  • Измалковский район – 21
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 4
  • Лев-Толстовский район – 4
  • Липецкий район – 7
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 6
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 4
  • Чаплыгинский район – 2

44 человек за сутки выздоровели, 1 – умер.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 939 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 264 человека выздоровели, 399 – умерли.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments