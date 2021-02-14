За последние сутки в Липецкой области выявили 140 новых случаев коронавируса.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 46
- г. Елец – 12
- Воловский район – 15
- Грязинский район – 1
- Добринский район – 1
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 8
- Задонский район – 4
- Измалковский район – 21
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 4
- Лев-Толстовский район – 4
- Липецкий район – 7
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 6
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 4
- Чаплыгинский район – 2
44 человек за сутки выздоровели, 1 – умер.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 939 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 264 человека выздоровели, 399 – умерли.