В ночь с 18 на 19 января в крещенских купаниях приняли участие 1400 липчан, сообщили в пресс-службе администрации города Липецка.

В областном центре для горожан по всем правилам безопасности подготовили две купели – в районе Центрального пляжа и пруда 3 участка микрорайона Тракторостроителей.

Традиционно главной стала купель в районе Центрального пляжа шириной около двух, длиной порядка пяти и глубиной более метра. Здесь установили световые башни, отапливаемые палатки для обогрева и переодевания, деревянную чашу с двумя спусками и подъёмами, также смонтировали ограждение на границе пляжа и у береговой линии. Всего в крещенских купаниях на городском пляже приняли участие около 1000 человек.

Меньше – около 400 липчан – окунулись в ледяную иордань в микрорайоне Тракторостроителей на пруду 3-го участка, которую помог обустроить общественник Евгений Тихонов. Здесь, как и на городском пляже, организовали дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка – за безопасностью купающихся в областном центре следили сотрудники профильных служб.

– Благодаря их чётким и слаженным действиям нам удалось избежать происшествий на воде и берегу, – отметил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области Марк Васин.