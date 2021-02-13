Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 799 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 19 220 человек выздоровели, 398 – умерли.

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