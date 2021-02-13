В регионе

141 заболел, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 13 февраля

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 141 новый случай заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 55
  • г. Елец – 25
  • Воловский район – 4
  • Грязинский район – 5
  • Данковский район – 2
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 4
  • Долгоруковский район – 3
  • Елецкий район – 2
  • Задонский район – 3
  • Краснинский район – 3
  • Лебедянский район – 9
  • Липецкий район – 7
  • Становлянский район – 1
  • Тербунский район – 5
  • Усманский район – 10
  • Чаплыгинский район – 1

134 пациента за сутки выздоровели, двое – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 799 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 19 220 человек выздоровели, 398 – умерли.

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