За последние сутки в Липецкой области выявили 141 новый случай заражения коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 55
- г. Елец – 25
- Воловский район – 4
- Грязинский район – 5
- Данковский район – 2
- Добринский район – 2
- Добровский район – 4
- Долгоруковский район – 3
- Елецкий район – 2
- Задонский район – 3
- Краснинский район – 3
- Лебедянский район – 9
- Липецкий район – 7
- Становлянский район – 1
- Тербунский район – 5
- Усманский район – 10
- Чаплыгинский район – 1
134 пациента за сутки выздоровели, двое – умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 799 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 19 220 человек выздоровели, 398 – умерли.