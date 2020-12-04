В регионе

145 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 4 декабря

3 часа назад
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По данным на 4 декабря, в Липецкой области за последние сутки выявили 145 случаев COVID-19 (днем ранее было 140). Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день – 11 795.

Также за последние сутки в регионе 3 человека скончались от COVID-19 и сопутствующих причин:

  • Мужчина, 1940 г. р., проживавший в Чаплыгинском районе;
  • Женщина, 1953 г. р., проживавшая в г. Липецке;
  • Мужчина, 1950 г. р., проживавший в Усманском районе.

Общее число жертв коронавируса в Липецкой области достигло, таким образом, 128-ми человек.

66 человек за последние сутки выздоровели (за время пандемии – 9 492).

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