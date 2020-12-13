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148 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 13 декабря

53 минуты назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус подтвердился у 148 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 64
  • г. Елец – 11
  • Грязинский район – 1
  • Данковский район – 8
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 2
  • Долгоруковский район – 2
  • Елецкий район – 9
  • Измалковский район – 7
  • Краснинский район – 7
  • Лебедянский район – 7
  • Лев-Толстовский район – 8
  • Липецкий район – 5
  • Тербунский район – 7
  • Усманский район – 4
  • Чаплыгинский район – 5

Также за сутки 22 человека выздоровели, трое – умерли.

Всего с начала пандемии в Липецкой области официально зарегистрирован 13 131 случай COVID-19. Жертвами коронавируса стали 166 человек.

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