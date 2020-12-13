148 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 13 декабря

За последние сутки в Липецкой области коронавирус подтвердился у 148 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 64
- г. Елец – 11
- Грязинский район – 1
- Данковский район – 8
- Добринский район – 1
- Добровский район – 2
- Долгоруковский район – 2
- Елецкий район – 9
- Измалковский район – 7
- Краснинский район – 7
- Лебедянский район – 7
- Лев-Толстовский район – 8
- Липецкий район – 5
- Тербунский район – 7
- Усманский район – 4
- Чаплыгинский район – 5
Также за сутки 22 человека выздоровели, трое – умерли.
Всего с начала пандемии в Липецкой области официально зарегистрирован 13 131 случай COVID-19. Жертвами коронавируса стали 166 человек.