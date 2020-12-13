148 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 13 декабря

За последние сутки в Липецкой области коронавирус подтвердился у 148 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 64

г. Елец – 11

Грязинский район – 1

Данковский район – 8

Добринский район – 1

Добровский район – 2

Долгоруковский район – 2

Елецкий район – 9

Измалковский район – 7

Краснинский район – 7

Лебедянский район – 7

Лев-Толстовский район – 8

Липецкий район – 5

Тербунский район – 7

Усманский район – 4

Чаплыгинский район – 5

Также за сутки 22 человека выздоровели, трое – умерли.

Всего с начала пандемии в Липецкой области официально зарегистрирован 13 131 случай COVID-19. Жертвами коронавируса стали 166 человек.