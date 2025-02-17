За счёт средств областного бюджета капитально отремонтированы два детских сада в Становлянском округе. Дошкольное учреждение «Ёлочка» в деревне Лукьяновка построили в 1988 году. Сейчас сюда ходят 50 ребят. «Малыш» в селе Тростное старше: работает с 1971 года, в нём — 31 ребёнок. В садиках провели аналогичный объём работ: отремонтировали кровлю и заменили перекрытия, обновили коммуникации — систему отопления, водоснабжения и водоотведения, электрику. Обновлены фасады, окна и двери, сантехника, напольные покрытия, проведена внутренняя отделка.

«Теперь у детей всё комфортное и современное – от пола до крыши, от игрушек до мебели. Прежней осталась только любовь воспитателей к малышам», – прокомментировал в своём тг-канале губернатор Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что у региона появилось больше возможностей для модернизации детских садов в рамках работы по новому нацпроекту «Семья». За три года в регионе планируют обновить ещё 15 дошкольных учреждений.