Липецкая область начинает работу по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В областном центре дорожники отремонтируют 11 участков протяжённостью почти 15 километров — в частном секторе рядом с районом Опытной станции и Студёновским карьером, на Соколе, в новых микрорайонах.

В списке в Липецке – объекты на Универсальном проезде, а также улицах Свердлова, Ковалёва, Известковой, Раздольной, Лучистой, Новой, Просторной. Подрядчик обновит покрытие от остановки «Мост» до знака «Ситовка» на улице Баумана, отремонтирует участок улицы Стаханова от улицы Катукова до улицы Свиридова. Ещё один объект — на улице Теперика от дома №7а до улицы Катукова. Продолжится капитальный ремонт трёх мостов — на улицах Студёновской, Первомайской и Плехановском спуске. Начнутся работы на путепроводе на улице Октябрьской через реку Липовку.

«Мы превысили показатели предыдущего нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: привели к нормативу 52,48% региональных дорог и 86,25% уличной сети городской агломерации. В рамках нового национального проекта в этом году отремонтируем 233 километра областных трасс и 24,5 километра реконструируем», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.