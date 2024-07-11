В Липецкой области продолжается реализация программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области». Она проводится по поручению губернатора Игоря Артамонова. Ежегодно в разных районах области на средства областного бюджета расчищаются пруды. Водоемы отбираются по заявкам муниципалитетов по ряду критериев. Среди них есть и обязательства главы администрации по благоустройству прилегающей к пруду территории, созданию мест массового отдыха, организации рекреационных зон, зарыблению пруда после расчистки.

За последние пять лет расчищено 15 прудов в Долгоруковском, Краснинском, Лебедянском, Тербунском, Хлевенском, Липецком, Усманском районах и Измалковском и Добровском округах. В населенных пунктах проживают более 300 тыс. человек.

В этом году у экологов в планах расчистить еще шесть прудов. Сейчас ведутся работы на пруде в селе Яблоново Краснинского района. Водоем осушили и чистят от иловых отложений. На пруды в селе Озерки в Тербунском районе и в селе Топтыково в Чаплыгинском выделено более чем по 6 млн рублей, расчистка прудов в селах Баловнево Данковского района и селе Становом обойдется в суммы чуть более 2 миллионов, пруд в селе Октябрьское Усманского района тоже расчистят, на это выделено более 5 млн рублей.

«Расчистка водоемов имеет важное экологическое значение, а приведение берегов в порядок — социальный эффект. Ухоженные прибрежные зоны становятся местами притяжения для отдыха», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.