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15 специалистам присвоят звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области»

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Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам депутаты Липецкого облсовета рассмотрели кандидатуры на присвоение почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в 2021 году. Областная награда вручается социальным работникам за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие своей сферы деятельности.

К награде представлены 15 работников сферы социальной защиты населения Липецкой области. Они представляют разные муниципалитеты. Стаж работы представленных к награде специалистов от 18 до 35 лет. Все кандидаты отмечены ведомственными или региональными наградами.

Нагрудный знак и удостоверение к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в Липецкой области вручаются накануне Дня социального работника, который отмечается 8 июня.

Окончательное решение по представленным кандидатурам будет принято на мартовской сессии регионального парламента.

Вот список предварительных кандидатур:

  • Азарова Татьяна Ивановна, ОГБУ «Трубетчинскийпсихоневрологический интернат»
  • Аникина Тамара Ивановна, ОГБУ «Елецкий психоневрологический интернат»
  • Будаева Елена Николаевна, ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
  • Иванова Ольга Геннадиевна, областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения по Елецкомурайону»
  • Киреева Татьяна Николаевна, ОКУ «Центр бухгалтерского учета и выплат»
  • Карих Лариса Витальевна, ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку»
  • Куликова Ольга Алексеевна, ОБУ «ЦСЗН по Краснинскому району»
  • Ларин Анатолий Анатольевич, ОГБУ«Задонский психоневрологический интернат»
  • Лебедева Марина Борисовна, ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»
  • Попова Ирина Викторовна, ОГБУ «Введенский геронтологический центр»
  • Потанина Ирина Владимировна, ОГБУ “Реабилитационный центр “Седьмой лепесток”
  • Синюкова Лидия Викторовна, ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат»
  • Сундеева Ирина Леонидовна, ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
  • Сячинова Валентина Петровна, ОБУ «ЦСЗН по Данковскому району»
  • Черкасова Елена Петровна, ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»

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