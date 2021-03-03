Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам депутаты Липецкого облсовета рассмотрели кандидатуры на присвоение почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в 2021 году. Областная награда вручается социальным работникам за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие своей сферы деятельности.
К награде представлены 15 работников сферы социальной защиты населения Липецкой области. Они представляют разные муниципалитеты. Стаж работы представленных к награде специалистов от 18 до 35 лет. Все кандидаты отмечены ведомственными или региональными наградами.
Нагрудный знак и удостоверение к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в Липецкой области вручаются накануне Дня социального работника, который отмечается 8 июня.
Окончательное решение по представленным кандидатурам будет принято на мартовской сессии регионального парламента.
Вот список предварительных кандидатур:
- Азарова Татьяна Ивановна, ОГБУ «Трубетчинскийпсихоневрологический интернат»
- Аникина Тамара Ивановна, ОГБУ «Елецкий психоневрологический интернат»
- Будаева Елена Николаевна, ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
- Иванова Ольга Геннадиевна, областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения по Елецкомурайону»
- Киреева Татьяна Николаевна, ОКУ «Центр бухгалтерского учета и выплат»
- Карих Лариса Витальевна, ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку»
- Куликова Ольга Алексеевна, ОБУ «ЦСЗН по Краснинскому району»
- Ларин Анатолий Анатольевич, ОГБУ«Задонский психоневрологический интернат»
- Лебедева Марина Борисовна, ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»
- Попова Ирина Викторовна, ОГБУ «Введенский геронтологический центр»
- Потанина Ирина Владимировна, ОГБУ “Реабилитационный центр “Седьмой лепесток”
- Синюкова Лидия Викторовна, ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат»
- Сундеева Ирина Леонидовна, ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
- Сячинова Валентина Петровна, ОБУ «ЦСЗН по Данковскому району»
- Черкасова Елена Петровна, ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»