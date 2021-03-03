Сегодня на заседании комитета по социальным вопросам депутаты Липецкого облсовета рассмотрели кандидатуры на присвоение почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в 2021 году. Областная награда вручается социальным работникам за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие своей сферы деятельности.

К награде представлены 15 работников сферы социальной защиты населения Липецкой области. Они представляют разные муниципалитеты. Стаж работы представленных к награде специалистов от 18 до 35 лет. Все кандидаты отмечены ведомственными или региональными наградами.

Нагрудный знак и удостоверение к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Липецкой области» в Липецкой области вручаются накануне Дня социального работника, который отмечается 8 июня.

Окончательное решение по представленным кандидатурам будет принято на мартовской сессии регионального парламента.

Вот список предварительных кандидатур: