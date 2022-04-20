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19 апреля на специальном полигоне взрывники аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожили 15 единиц взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Опасные артефакты были изъяты на территории АО «АПО «Аврора» — Боринский сахарный завод, куда они попали вместе со свеклой с полей.

Среди них одиннадцать 76-миллиметровых артиллерийских снарядов, две минометных мины 82-миллиметрового и 50-миллиметрового калибров, головная часть 76-миллиметрового артиллерийского снаряда, хвостовая часть минометной мины.