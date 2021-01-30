За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 151 человека.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 79
- г. Елец – 1
- Воловский район – 2
- Грязинский район – 27
- Добринский район – 11
- Елецкий район – 1
- Измалковский район – 1
- Лебедянский район – 1
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 10
- Усманский район – 11
- Хлевенский район – 6
155 пациентов за сутки выздоровели, двое – умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 783 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 16 802 человека выздоровели, 368 – умерли.