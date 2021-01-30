В регионе

151 заболел двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 30 января

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 151 человека.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 79
  • г. Елец – 1
  • Воловский район – 2
  • Грязинский район – 27
  • Добринский район – 11
  • Елецкий район – 1
  • Измалковский район – 1
  • Лебедянский район – 1
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 10
  • Усманский район – 11
  • Хлевенский район – 6

155 пациентов за сутки выздоровели, двое – умерли.

Данные сайта стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 783 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 16 802 человека выздоровели, 368 – умерли.

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