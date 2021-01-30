За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 151 человека.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 79

г. Елец – 1

Воловский район – 2

Грязинский район – 27

Добринский район – 11

Елецкий район – 1

Измалковский район – 1

Лебедянский район – 1

Липецкий район – 1

Тербунский район – 10

Усманский район – 11

Хлевенский район – 6

155 пациентов за сутки выздоровели, двое – умерли.

Данные сайта стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 783 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 16 802 человека выздоровели, 368 – умерли.