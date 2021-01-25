За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 153 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 44

г. Елец – 21

Воловский район – 1

Грязинский район – 5

Добринский район – 4

Добровский район – 2

Долгоруковский район – 5

Задонский район – 12

Краснинский район – 14

Лебедянский район – 9

Лев-Толстовский район – 2

Липецкий район – 3

Становлянский район – 3

Тербунский район – 17

Усманский район – 6

Хлевенский район – 2

Чаплыгинский район – 3

124 пациента за сутки выздоровели, трое – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 032 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 16 060 человек выздоровели, 354 – умерли.