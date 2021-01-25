В регионе

153 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 25 января

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 153 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 44
  • г. Елец – 21
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 5
  • Добринский район – 4
  • Добровский район – 2
  • Долгоруковский район – 5
  • Задонский район – 12
  • Краснинский район – 14
  • Лебедянский район – 9
  • Лев-Толстовский район – 2
  • Липецкий район – 3
  • Становлянский район – 3
  • Тербунский район – 17
  • Усманский район – 6
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район – 3

124 пациента за сутки выздоровели, трое – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 032 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 16 060 человек выздоровели, 354 – умерли.

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