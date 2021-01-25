За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 153 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 44
- г. Елец – 21
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 5
- Добринский район – 4
- Добровский район – 2
- Долгоруковский район – 5
- Задонский район – 12
- Краснинский район – 14
- Лебедянский район – 9
- Лев-Толстовский район – 2
- Липецкий район – 3
- Становлянский район – 3
- Тербунский район – 17
- Усманский район – 6
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район – 3
124 пациента за сутки выздоровели, трое – умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 032 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 16 060 человек выздоровели, 354 – умерли.