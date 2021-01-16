В Липецкой области за последние сутки выявили 154 случая заражения коронавирусом (в течение двух предшествующих дней было по 155 случаев).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 79

г. Елец – 24

Грязинский район – 14

Данковский район – 6

Добринский район – 2

Добровский район – 2

Елецкий район – 3

Лев-Толстовский район – 10

Липецкий район – 11

Усманский район – 1

Чаплыгинский район – 2

217 пациентов за сутки выздоровели, 4 человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 648 случаев COVID-19. 14 013 человек выздоровели, 325 умерли.