В Липецкой области за последние сутки выявили 154 случая заражения коронавирусом (в течение двух предшествующих дней было по 155 случаев).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 79
- г. Елец – 24
- Грязинский район – 14
- Данковский район – 6
- Добринский район – 2
- Добровский район – 2
- Елецкий район – 3
- Лев-Толстовский район – 10
- Липецкий район – 11
- Усманский район – 1
- Чаплыгинский район – 2
217 пациентов за сутки выздоровели, 4 человека умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 648 случаев COVID-19. 14 013 человек выздоровели, 325 умерли.