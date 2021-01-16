В регионе

154 человека заболели коронавирусом за сутки в Липецкой области. Данные на 16 января

6 часов назад
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В Липецкой области за последние сутки выявили 154 случая заражения коронавирусом (в течение двух предшествующих дней было по 155 случаев).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 79
  • г. Елец – 24
  • Грязинский район – 14
  • Данковский район – 6
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 2
  • Елецкий район – 3
  • Лев-Толстовский район – 10
  • Липецкий район – 11
  • Усманский район – 1
  • Чаплыгинский район – 2

217 пациентов за сутки выздоровели, 4 человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 648 случаев COVID-19. 14 013 человек выздоровели, 325 умерли.

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