За последние сутки в Липецкой области выявили 155 случаев заражения коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 66
- г. Елец – 14
- Грязинский район – 8
- Данковский район – 4
- Добринский район – 3
- Добровский район – 5
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 6
- Краснинский район – 12
- Лебедянский район – 12
- Липецкий район – 9
- Усманский район – 10
- Хлевенский район – 4
- Чаплыгинский район – 1
241 пациент за сутки выздоровел, 4 человека умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 13 575 человек выздоровели, 316 умерли.