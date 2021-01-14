Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 13 575 человек выздоровели, 316 умерли.

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