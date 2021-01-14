В регионе

155 заболели, пятеро умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 14 января

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 155 случаев заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 66
  • г. Елец – 14
  • Грязинский район – 8
  • Данковский район – 4
  • Добринский район – 3
  • Добровский район – 5
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 6
  • Краснинский район – 12
  • Лебедянский район – 12
  • Липецкий район – 9
  • Усманский район – 10
  • Хлевенский район – 4
  • Чаплыгинский район – 1

241 пациент за сутки выздоровел, 4 человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 13 575 человек выздоровели, 316 умерли.

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