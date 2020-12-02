156 пенсионеров Липецкой области получат поздравления от Президента России

В декабре 156 жителей Липецкой области, которые отмечают 90, 95, и 100-летний юбилеи, получат поздравление главы государства. Все они – ветераны Великой Отечественной войны или труженики тыла. Большинство декабрьских юбиляров – 136 человек – представительницы прекрасного пола.

Лидерами по числу долгожителей первого зимнего месяца являются г. Липецк (52 человека), Грязинский и Елецкий районы (17 и 19 человек соответственно). Вековой юбилей в декабре в нашем регионе отметят 6 человек, 39 пенсионеров отметят 95-ти летний юбилей и еще 111 ветеранов – 90-й день рождения.

Сбор и обработка сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия, производится специалистами регионального ПФР ежемесячно. Информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.