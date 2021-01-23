За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 156 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 55

г. Елец – 7

Воловский район – 1

Грязинский район – 2

Данковский район – 2

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 4

Задонский район – 7

Лебедянский район – 25

Липецкий район – 5

Становлянский район – 13

Тербунский район – 13

Усманский район – 15

Хлевенский район – 5

Чаплыгинский район – 1

274 человека за сутки выздоровели, двое умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 19 724 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 15 653 пациента выздоровели, 348 умерли.