В регионе

156 заболели, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 23 января

60 минут назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 156 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 55
  • г. Елец – 7
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 2
  • Данковский район – 2
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 4
  • Задонский район – 7
  • Лебедянский район – 25
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 13
  • Тербунский район – 13
  • Усманский район – 15
  • Хлевенский район – 5
  • Чаплыгинский район – 1

274 человека за сутки выздоровели, двое умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 19 724 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 15 653 пациента выздоровели, 348 умерли.

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