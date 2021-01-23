За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 156 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 55
- г. Елец – 7
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 2
- Данковский район – 2
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 4
- Задонский район – 7
- Лебедянский район – 25
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 13
- Тербунский район – 13
- Усманский район – 15
- Хлевенский район – 5
- Чаплыгинский район – 1
274 человека за сутки выздоровели, двое умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 19 724 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 15 653 пациента выздоровели, 348 умерли.