За истёкший период 2022 года на территории Липецкой области отловлено 1564 животных без владельцев, что на 4 головы больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. После проведения маркирования, стерилизации и вакцинации отловленных животных 1242 особей возвращено в прежнюю среду обитания. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Из сложившейся практики в качестве исполнителей мероприятий, предусмотренных законодательством в области обращения с животными без владельцев, привлекаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В Липецкой области в настоящее время функционируют 2 частных приюта для животных, общей вместимостью до 800 голов животных без владельцев, расположенные в Тербунском и Липецком районах.

Напоминаем, что в соответствии с действующим Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляется возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий: содержание животных без владельцев в приютах для животных с целью осуществления мероприятий по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, вакцинации таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных и стерилизации. Таким образом, федеральным законодательством определён следующий принцип обращения с животными – «ОСВВ» – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания. Стерилизованные животные без владельцев, имеющие не снимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.

Гражданам при наличии на общественных территориях городских и сельских поселений немаркированных (без ушных бирок) животных без владельцев, либо животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, для отлова таких животных следует обращаться в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Липецкой области.