В регионе

157 заболели, 171 выздоровел, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 26 декабря

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы:

  • 157 случаев заражения коронавирусом
  • 171 человек выздоровел
  • 2 умерли

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 99
  • г. Елец – 1
  • Грязинский район – 6
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 7
  • Елецкий район – 2
  • Лебедянский район – 6
  • Липецкий район – 21
  • Хлевенский район – 6
  • Чаплыгинский район – 6

Всего с начала пандемии в регионе:

  • 15 224 заражений
  • 11 871 выздоровлений
  • 231 смерть

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