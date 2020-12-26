За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы:
- 157 случаев заражения коронавирусом
- 171 человек выздоровел
- 2 умерли
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 99
- г. Елец – 1
- Грязинский район – 6
- Данковский район – 1
- Добринский район – 2
- Добровский район – 7
- Елецкий район – 2
- Лебедянский район – 6
- Липецкий район – 21
- Хлевенский район – 6
- Чаплыгинский район – 6
Всего с начала пандемии в регионе:
- 15 224 заражений
- 11 871 выздоровлений
- 231 смерть