За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы:

158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией,

80 человек выздоровели,

2 умерли.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано:

15 382 случая заражения коронавирусом,

11 951 выздоровление,

233 смерти.

Напомним, что в Липецкой области записаться на вакцинацию против коронавируса можно по телефонам Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48 или 122. Это позволит формировать графики иммунизации максимально оперативно. Тех, кто запишется через ЕДС, будут приглашать в поликлиники в удобное для них время.

С 28 декабря в регионе планируется увеличить коечный еще на 100 мест за счет отделения в санатории «Липецккурорт». Это делается для создания резерва с учетом предстоящих новогодних каникул.