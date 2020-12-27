За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы:
- 158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией,
- 80 человек выздоровели,
- 2 умерли.
Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано:
- 15 382 случая заражения коронавирусом,
- 11 951 выздоровление,
- 233 смерти.
Напомним, что в Липецкой области записаться на вакцинацию против коронавируса можно по телефонам Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48 или 122. Это позволит формировать графики иммунизации максимально оперативно. Тех, кто запишется через ЕДС, будут приглашать в поликлиники в удобное для них время.
С 28 декабря в регионе планируется увеличить коечный еще на 100 мест за счет отделения в санатории «Липецккурорт». Это делается для создания резерва с учетом предстоящих новогодних каникул.