В регионе

158 заболели, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 27 декабря

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За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы:

  • 158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией,
  • 80 человек выздоровели,
  • 2 умерли.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано:

  • 15 382 случая заражения коронавирусом,
  • 11 951 выздоровление,
  • 233 смерти.

Напомним, что в Липецкой области записаться на вакцинацию против коронавируса можно по телефонам Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48 или 122. Это позволит формировать графики иммунизации максимально оперативно. Тех, кто запишется через ЕДС, будут приглашать в поликлиники в удобное для них время.

С 28 декабря в регионе планируется увеличить коечный еще на 100 мест за счет отделения в санатории «Липецккурорт». Это делается для создания резерва с учетом предстоящих новогодних каникул.

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