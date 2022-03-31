С 16 апреля 2022 года открывается движение по межмуниципальным сезонным садоводческим маршрутам пригородного сообщения, обеспечивающим доставку пассажиров к территориям садоводческих некоммерческих товариществ:
- берущим начало в городе Липецке:
№ 118 «Липецк (КТЗ) — сады «Аэропорт»,
№ 132 «Липецк (АС «Сокол») — сады с.Горицы»,
№ 135с «Липецк (Тех.университет) — сады «Казино»,
№ 161 «Липецк (пл.Клименкова) — сады «Тракторостроитель — 3, 4, 5»,
- берущим начало в городе Ельце:
№ 217 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка»,
№ 218 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Шаталовка»,
№219 «Елец (пл.Вермишева) — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка».
Всем гражданам, осуществляющим поездки в автобусах маршрутов №№ 118, 132, 135с, 161, 217, 218, 219 в садоводческий сезон 2022 года, предоставлено право бесплатного проезда.
С расписанием движения автобусов по маршрутам Вы можете ознакомиться здесь.