16 июня 2025 года исполняется 100 лет со дня основания лагеря «Артек».

«Артек» – это мир детей, в котором мотивируют к новым победам, верят в возможности каждого и доверяют друг другу. Здесь зарождается неподдельная, искренняя дружба между ребятами. Жизнь «Артека» насыщена познавательными, творческими, спортивными, интеллектуальными событиями.

В честь юбилея артековцы делятся своими историями о том, как они побывали в самом знаменитом международном детском центре.

Один из артековцев – учитель русского языка и литературы Татьяна Жракова. Она живет и работает в школе села Красное Липецкой области. В “Артеке” она побывала в 1985 году. Теплые воспоминания о детском лагере Татьяна Алексеевна сохранила на всю жизнь.

«Наши будни были чрезвычайно насыщенными: спортивные игры, археологические раскопки, танцевальные вечера, песни под гитару, репетиции хоровой отрядной песни, встречи с известными людьми, экскурсионные поездки в Ялту на Поляну Сказок. Неизгладимое впечатление оставила поездка в город-герой Севастополь. В свободное время, которого было немного, я успевала написать короткие письма родным и немного почитать. В “Артеке” очень хорошая библиотека. Видимо, я не случайно выбрала в дальнейшем профессию учителя русского языка и литературы», – рассказала педагог.

Больше всего Татьяне Алексеевне запомнилась учеба в артековской школе. После возвращения домой будущий учитель мечтала попасть туда снова, но уже не одна, а с кем-нибудь из подруг, потому что девочки не верили рассказам о необыкновенных уроках на берегу Черного моря.

«И всё же самый ценный опыт, полученный в “Артеке” – это умение дружить! От командных соревнований захватывало дух. Единение всех членов команды в общем порыве победить впечатляет до сих пор. У нас не было “слабого звена”. Ты всегда должен был помочь и подставить своё плечо товарищу. У всех была одна общая победа, которая вызывала всеобщее ликование, или общее поражение, которое заставляло работать над собой и идти вперёд», – вспоминает Татьяна Алексеевна.

Чтобы попасть в главный детский лагерь страны, педагог советует участвовать в конкурсах и побеждать. Многие из ее учеников уже побывали в “Смене” и “Орлёнке”. Теперь они мечтают поехать в “Артек”.

В настоящее время липецкие школьники так же могут бесплатно отдохнуть в «Артеке». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://артек.дети, прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т.п.), полученные за последние 3 года, и подать заявку на планируемую смену.

Ежегодно “Артек” принимает около 32 000 детей в рамках 15 смен.