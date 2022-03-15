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16 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 20а

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Циолковского, 20.

пр. Победы, 29а; ул. Мичурина, 44а, 46, 46а, 48

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Победы, 29.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.