16 сентября. В Добринском районе 2 новых случая инфицирования коронавирусом, в Липецкой области – 34

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 34 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 21
- г. Елец – 4
- Грязинский район – 6
- Добринский район – 2
- Становлянский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5616 случаев новой коронавирусной инфекции, 4976 человек выздоровели, 35 человек умерли. 605 — на лечении.
По состоянию на 16.00, 16.09.2020 г. в больницах находятся:
416 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
175 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 189 пациентов с лёгкой формой COVID-19.