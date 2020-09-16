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16 сентября. В Добринском районе 2 новых случая инфицирования коронавирусом, в Липецкой области – 34

4 минуты назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 34 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 21
  • г. Елец – 4
  • Грязинский район – 6
  • Добринский район – 2
  • Становлянский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5616 случаев новой коронавирусной инфекции, 4976 человек выздоровели, 35 человек умерли. 605 — на лечении.

По состоянию на 16.00, 16.09.2020 г. в больницах находятся:

416 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

175 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 189 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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