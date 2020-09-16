16 сентября. В Добринском районе 2 новых случая инфицирования коронавирусом, в Липецкой области – 34

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 34 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 21

г. Елец – 4

Грязинский район – 6

Добринский район – 2

Становлянский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5616 случаев новой коронавирусной инфекции, 4976 человек выздоровели, 35 человек умерли. 605 — на лечении.

По состоянию на 16.00, 16.09.2020 г. в больницах находятся:

416 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

175 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 189 пациентов с лёгкой формой COVID-19.