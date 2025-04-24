160 тысяч георгиевских лент раздадут в Липецкой области

В преддверии 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне по всей стране с 25 апреля по 9 мая проводится Всероссийская общественная акция «Георгиевская лента». В Липецкой области организатор акции – «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области».

Единый день старта акции состоится 25 апреля 2025 года во всех муниципальных образованиях Липецкой области. В этот день по всей области начнут раздавать георгиевские ленты, пройдут митинги, концерты, выставки и молодежные флешмобы. В Липецке акция «Георгиевская лента» начнется 25 апреля в 10:00 на площади Победы напротив ТРЦ «Меркурий». Кроме того, каждый желающий сможет написать письмо Победы и поздравить участников СВО с Днем Победы. Всего в Липецкой области раздадут 160 тысяч георгиевских лент.

«Эта акция помогает нам хранить память, живущую в наших сердцах, чтить героев, вставших на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа».