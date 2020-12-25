В регионе

162 заболели, 226 выздоровели, 5 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 25 декабря

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано:

  • 162 случая заражения коронавирусом,
  • 226 выздоровлений,
  • 5 смертей.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 87
  • г. Елец – 20
  • Грязинский район – 3
  • Добринский район – 2
  • Добровский район – 4
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 2
  • Измалковский район – 3
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 7
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 1
  • Усманский район – 3
  • Хлевенский район – 6
  • Чаплыгинский район – 16

По состоянию на 14.00, 25.12.2020 г. в больницах находятся 1182 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1956 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирвоано 15 067 случаев заражения коронавирусом, 11 700 выздоровели, 229 умерли.

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