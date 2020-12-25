За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано:

162 случая заражения коронавирусом,

226 выздоровлений,

5 смертей.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 87

г. Елец – 20

Грязинский район – 3

Добринский район – 2

Добровский район – 4

Елецкий район – 1

Задонский район – 2

Измалковский район – 3

Краснинский район – 1

Лебедянский район – 7

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 5

Становлянский район – 1

Усманский район – 3

Хлевенский район – 6

Чаплыгинский район – 16

По состоянию на 14.00, 25.12.2020 г. в больницах находятся 1182 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1956 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирвоано 15 067 случаев заражения коронавирусом, 11 700 выздоровели, 229 умерли.