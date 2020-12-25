За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано:
- 162 случая заражения коронавирусом,
- 226 выздоровлений,
- 5 смертей.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 87
- г. Елец – 20
- Грязинский район – 3
- Добринский район – 2
- Добровский район – 4
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 2
- Измалковский район – 3
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 7
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 1
- Усманский район – 3
- Хлевенский район – 6
- Чаплыгинский район – 16
По состоянию на 14.00, 25.12.2020 г. в больницах находятся 1182 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1956 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирвоано 15 067 случаев заражения коронавирусом, 11 700 выздоровели, 229 умерли.