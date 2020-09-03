164 кандидата на 131 мандат. В 14 сельских поселениях Добринского района пройдут выборы сельских депутатов

В Единый день голосования, 13 сентября, в Добринском районе пройдет масштабная избирательная кампания по выборам депутатов сельских Советов депутатов. О готовности к ней рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии Добринского района Маргарита Сергеева.

— Маргарита Вячеславовна, в каких сельских поселениях 13 сентября пройдут выборы депутатов местных представительных органов?

— Выборы депутатов сельсоветов шестого созыва состоятся в 14 сельских поселениях Добринского района, кроме Березнеговатского, Добринского и Новочеркутинского. Пройдут они по семи и десятимандатным избирательным округам. Подготовка к осенней выборной кампании проходит в соответствии с календарным планом мероприятий, утвержденным территориальным избиркомом. Пройдены этапы выдвижения и регистрации кандидатов. Сейчас идет период агитации.

— Сколько кандидатов изъявили желание побороться за депутатские мандаты?

— За 131 депутатский мандат будут бороться 164 зарегистрированных кандидата. Участие в выборах примут почти 17 тысяч избирателей.

— Какие политические партии представляют кандидаты?

— Наибольшее количество кандидатов в депутаты выдвинула партия «Единая Россия» — 131 человека, КПРФ — 9, ЛДПР -3, «Справедливая Россия» — 7, а 14 кандидатов являются самовыдвиженцами. Борьба за голоса избирателей обещает быть горячей.

— Готовы ли к выборам избирательные участки и где они располагаются?

— В единый день голосования будут работать 29 избирательных участков. Они располагаются на первых этажах в 26 зданиях. В основном это Дома культуры (17 избирательных участков), 5 — в зданиях учреждений образования, 4 — в фельдшерско-акушерских пунктах, 3 — в зданиях администраций сельских поселений. Все они готовы к предстоящим выборам. На каждом из них оформлены информационные стенды, где есть сведения о кандидатах, составе УИК, режиме работы, а также основные нормативные правовые акты о выборах.

— Каковы особенности предстоящих выборов?

— В отличие от Липецка, где голосование пройдет с 8 утра до 20 часов вечера 11,12 и 13 сентября, в Добринском районе 12-часовое голосование предусмотрено только 13 сентября. При этом участковые избирательные комиссии у нас приступили к работе уже со 2 сентября, так как с этого дня и по 12 сентября включительно в районе проходит досрочное голосование. В будние дни УИКи работают с 16 до 20 часов, а в выходные дни (5,6 и 12 сентября) — с 10 до 14 часов. С 3 сентября любой желающий может подать заявление в участковую избирательную комиссию о предоставлении ему возможности проголосовать на дому в силу ряда условий.

— Можно ли будет следить за проведением выборов в режиме онлайн?

— В этом году онлайн-трансляций с помощью камер, установленных в помещениях для голосования, не будет, так как это выборы местного значения, а не областного или федерального уровня.

— Когда на избирательные участки будут доставлены бюллетени для голосования?

— Бюллетени для голосования получены территориальной избирательной комиссией 31 августа. Они находятся на хранении в отделе полиции. Часть их передана в УИКи 2 сентября в связи со стартом досрочного голосования. Основную часть бюллетеней передадут 11 сентября.

— Как будет обеспечена безопасность граждан на избирательных участках в Единый день голосования?

— В этот день на избирательных участках с самого утра будет дежурить полиция и медицинский работник. Каждый избиратель на входе в участок получит индивидуальные средства защиты: маску, перчатки.

Также ему измерят температуру, обработают руки антисептиком. В помещении для голосования каждые два часа будет проводиться обработка поверхностей. В целом будут приняты все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором для безопасности избирателей.

Хотелось бы, чтобы наши жители проявили активность и пришли проголосовать за дальнейший курс развития своих населенных пунктов.

Беседовал Роман ПАНОВ.