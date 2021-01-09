В регионе

164 заболели, 5 умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 9 января

7 часов назад
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По данным на 9 января за последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 164 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 74
  • г. Елец – 1
  • Воловский район – 7
  • Грязинский район – 6
  • Данковский район – 5
  • Добринский район – 3
  • Добровский район – 1
  • Долгоруковский район – 2
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 3
  • Лебедянский район – 7
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 9
  • Тербунский район – 24
  • Усманский район – 3
  • Хлевенский район – 5
  • Чаплыгинский район – 8

104 человека за сутки выздоровели, пятеро – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 522 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 12 980 человек выздоровели, 290 умерли.

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