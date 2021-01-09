По данным на 9 января за последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 164 человек.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 74
- г. Елец – 1
- Воловский район – 7
- Грязинский район – 6
- Данковский район – 5
- Добринский район – 3
- Добровский район – 1
- Долгоруковский район – 2
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 3
- Лебедянский район – 7
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 9
- Тербунский район – 24
- Усманский район – 3
- Хлевенский район – 5
- Чаплыгинский район – 8
104 человека за сутки выздоровели, пятеро – умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 522 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 12 980 человек выздоровели, 290 умерли.