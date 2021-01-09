По данным на 9 января за последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 164 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 74

г. Елец – 1

Воловский район – 7

Грязинский район – 6

Данковский район – 5

Добринский район – 3

Добровский район – 1

Долгоруковский район – 2

Елецкий район – 1

Задонский район – 3

Лебедянский район – 7

Липецкий район – 5

Становлянский район – 9

Тербунский район – 24

Усманский район – 3

Хлевенский район – 5

Чаплыгинский район – 8

104 человека за сутки выздоровели, пятеро – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 522 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 12 980 человек выздоровели, 290 умерли.