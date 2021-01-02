За последние сутки в Липецкой области выявили 165 случаев коронавируса.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 100

г. Елец – 4

Грязинский район – 20

Данковский район – 1

Добринский район – 6

Долгоруковский район – 2

Лебедянский район – 3

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 15

Становлянский район – 6

Тербунский район – 1

Усмансккий район – 2

Хлевенский район – 4

23 человека за сутки выздоровели, двое умерли.

По состоянию на 13.00, 2.01.2021 г. в больницах находятся 1483 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2213 пациента с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 401 человек выздоровел, 260 умерли.