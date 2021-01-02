В регионе

165 человек заразились коронавирусом за сутки в Липецкой области. Данные на 2 января

40 минут назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 165 случаев коронавируса.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 100
  • г. Елец – 4
  • Грязинский район – 20
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 6
  • Долгоруковский район – 2
  • Лебедянский район – 3
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 15
  • Становлянский район – 6
  • Тербунский район – 1
  • Усмансккий район – 2
  • Хлевенский район – 4

23 человека за сутки выздоровели, двое умерли.

По состоянию на 13.00, 2.01.2021 г. в больницах находятся 1483 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2213 пациента с лёгкой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 401 человек выздоровел, 260 умерли.

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