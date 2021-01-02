За последние сутки в Липецкой области выявили 165 случаев коронавируса.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 100
- г. Елец – 4
- Грязинский район – 20
- Данковский район – 1
- Добринский район – 6
- Долгоруковский район – 2
- Лебедянский район – 3
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 15
- Становлянский район – 6
- Тербунский район – 1
- Усмансккий район – 2
- Хлевенский район – 4
23 человека за сутки выздоровели, двое умерли.
По состоянию на 13.00, 2.01.2021 г. в больницах находятся 1483 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2213 пациента с лёгкой формой COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 357 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 401 человек выздоровел, 260 умерли.