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17 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

пр. Победы, 29а; ул. Мичурина, 44а, 46, 46а, 48

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Победы, 29

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Победы, 29 ул. Вавилова, 121; ул. Тельмана, 88; частный сектор: ул. Гранитная, ул. 2-ая Гранитная, ул. Щорса, ул. Кротевича, ул. Урицкого, ул. Новокарьерная, ул. Шевченко, ул. Вавилова, ул. Чайковского

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Тельмана, 88.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Тельмана, 88. ул. Пестеля, 34, ст. 34, 36, 36а, 38, 38/4, 38/5

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Пестеля, 34.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-17