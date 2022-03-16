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17 марта на некоторых улицах Липецка отключат холодную воду. Адреса

5 часов назад
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17 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

  • пр. Победы, 29а; ул. Мичурина, 44а, 46, 46а, 48
    Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Победы, 29
  • ул. Вавилова, 121; ул. Тельмана, 88; частный сектор: ул. Гранитная, ул. 2-ая Гранитная, ул. Щорса, ул. Кротевича, ул. Урицкого, ул. Новокарьерная, ул. Шевченко, ул. Вавилова, ул. Чайковского
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Тельмана, 88.
  • ул. Пестеля, 34, ст. 34, 36, 36а, 38, 38/4, 38/5
    Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Пестеля, 34.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-17

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