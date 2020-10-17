В регионе

17 октября. Ещё два жителя Липецкой области умерли от COVID-19

2 часа назад
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В Липецкой области зарегистрированы ещё две смерти пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончались женщины из Ельца и Липецка. Одной из них было 57, второй 47 лет. Число умерших от коронавируса в регионе на сегодняшний день составляет 58 человек.

Обе умерших находились на стационарном лечении. У каждой была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирунсой инфекцией. Лечение 47-летней пациентки из Липецка осложнялось наличием у женщины метаболического синдрома и хронической патологией сердечно-сосудистой системы.

Обе смерти констатированы на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

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