В 2021 году на Юго-Восточной железной дороге автоматическими устройствами заграждения (УЗП) оборудуют 17 переездов.

Объекты расположены на станциях Битюг, Латная, Богоявленск, Оборона, Гостищево, Никольское, Никифоровка, а также на перегонах Райновская – Митрофановка, Таловая – Поворино, Пухово – Евдаково, Рай – Валуйки, Сажное – Гостищево, Кочетовка – Отрожка, Кочетовка – Саратов, Раненбург – Богоявленск, Латная – Подклетное, Масловка – Колодезная, Добринка – Оборона.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий Юго-Восточная дирекция инфраструктуры ведет постоянную работу по оборудованию переездов современными предупредительными и заградительными устройствами. Из 765 железнодорожных переездов, функционирующих на территории ЮВЖД, 582 оборудованы автоматической переездной сигнализацией, на 146 переездах работают автоматические устройства заграждения (УЗП), сообщили в пресс-центре ЮВЖД.