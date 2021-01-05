В регионе

170 заболели, семеро умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 5 января

8 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 170 случаев заражения коронавирусом. 128 человек выздоровели, семеро умерли.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 60
  • г. Елец – 21
  • Воловский район – 8
  • Грязинский район – 28
  • Добринский район – 4
  • Задонский район – 22
  • Краснинский район – 5
  • Лев-Толстовский район – 5
  • Липецкий район – 2
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 2
  • Хлевенский район – 11

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 855 случаев инфицирования COVID-19.

12 592 человека выздоровели, 275 умерли.

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