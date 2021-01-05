За последние сутки в Липецкой области выявили 170 случаев заражения коронавирусом. 128 человек выздоровели, семеро умерли.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 60
- г. Елец – 21
- Воловский район – 8
- Грязинский район – 28
- Добринский район – 4
- Задонский район – 22
- Краснинский район – 5
- Лев-Толстовский район – 5
- Липецкий район – 2
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 2
- Хлевенский район – 11
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 855 случаев инфицирования COVID-19.
12 592 человека выздоровели, 275 умерли.