За последние сутки в Липецкой области выявили 170 случаев заражения коронавирусом. 128 человек выздоровели, семеро умерли.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 60

г. Елец – 21

Воловский район – 8

Грязинский район – 28

Добринский район – 4

Задонский район – 22

Краснинский район – 5

Лев-Толстовский район – 5

Липецкий район – 2

Становлянский район – 2

Тербунский район – 2

Хлевенский район – 11

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 855 случаев инфицирования COVID-19.

12 592 человека выздоровели, 275 умерли.