В регионе

18 июля. Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецке

11 часов назад
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В регионе зарегистрирована двадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась женщина, проживавшая в Липецке. Ей было 72 года.

Умершая получала лечение по поводу двусторонней пневмонии. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Медицинская помощь женщине оказывалась в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России по новой коронавирусной инфекции.

Лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

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1 Комментарий
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View all comments
Юрий
8 часов назад

72 года………. а раньше от отека легких не умирали люди сего возраста!???? Вы чего народ кошмарите каким то ковидом,деятели?????? Может хватит уже прогибаться под ВОЗ!??