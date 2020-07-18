18 июля. Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецке

В регионе зарегистрирована двадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась женщина, проживавшая в Липецке. Ей было 72 года.

Умершая получала лечение по поводу двусторонней пневмонии. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Медицинская помощь женщине оказывалась в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России по новой коронавирусной инфекции.

Лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.