18 сентября перекроют одну полосу движения на мосту в Новой Жизни под Липецком

В понедельник перекроют одну полосу движения на мосту в Новой Жизни. Это необходимо, чтобы выполнить работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подходах к новому путепроводу. Полосу перекроют после обеда, специалисты уже приступили к установке необходимых дорожных знаков.

– Работы займут около десяти дней. Для удобства автомобилистов движение будет осуществляться в реверсивном порядке и регулироваться светофорами, – пояснил ведущий инженер городского управления строительства Владимир Газин.

Одновременно с подходами к мосту заасфальтируют и участок в 250 метров по улице Майской – здесь уже засыпано шлаком основание дороги. Специалисты приступили к монтажу бордюрного камня и обустройству пешеходной дорожки, ее длина составит порядка 635 метров.

Стоит отметить, что ежедневно на объекте трудятся порядка 40 человек – объем работ уже выполнен на 60%. Так, здесь провели реконструкцию и усиление двух подпорных стенок. Сейчас специалисты устанавливают закладные детали под барьерные ограждения моста, а также бетонируют подферменные плиты – на них будут опираться пролётные конструкции – металлические 50-метровые балки. К их установке специалисты планируют приступить в октябре. В планах также установка десяти опор освещения – под них уже залили фундамент.

Строительство моста в Новой Жизни ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.